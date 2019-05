Triskilian - Konzert zum Muttertag "Belladonna"

Das Ensemble TRISKILIAN nimmt die Zuhörer mit auf einen akustischen Ausflug in das klangreiche Mittelalter.

Die Musiker begeben sich, in Ihrem Programm „Belladonna“, mit dem Publikum auf eine Zeitreise in die Welten der Minnesänger, Troubadours und Trouvers - eine Hommage an das Frausein und die Bedeutung des Weiblichen in der Musik des Mittelalters.

Durch Ihre Spielfreude und den Einsatz vieler historischer Instrumente, wie zum Beispiel Schlüsselfidel, Harfe, Sackpfeife, Schalmei, Oud, Cister und historisches Schlagwerk, hauchen die Musiker von TRISKILIAN den alten Melodien neues Leben ein.

Das Trio schafft, seit nunmehr 20 Jahren, lebendige Einblicke in die Welt der damaligen Zeit - voller Rhythmik und klangvoller Melodien.

Anekdoten zu den Liedern, den historischen Instrumenten und zu Begebenheiten aus dem Leben im Mittelalter lassen das Konzert zu einem unvergesslichen Abend werden. unvergesslichen Abend werden.