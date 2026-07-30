Tristan Vox, haage & Maybe Yesterday

Poetic Pop Festival.

Tristan Vox: Chansonhaft-folkig, mit verträumtem Charme und jeder Menge wunderbarer Blicke auf das Leben - in ihren Songs nehmen „Tristan Vox“ die Zuhörer mit auf kleine, poetische Reisen, mit Akkordeon, Bass, Schlagzeug, Klavier, Gitarre & feingewobenen deutschsprachigen Texten.

haage ist die Band rund um den Texter, Komponisten und Autor Bernhard Haage. Hypnotisch, skurril, abgedreht und dabei überraschend literarisch: Das sind die außergewöhnlichen Zutaten für diese deutschsprachige Indiepop-Formation, die dabei äußerst galant mit den krachigen Sonnenseiten des Gitarrenpops flirtet.

Die Jugendband Maybe Yesterday verbindet in ihren Songs träumerische Leichtigkeit mit lässigem Folkrhythmus. Ihre selbstgeschriebenen Songs auf Englisch sind von ganz unterschiedlichen Genres inspiriert: von Indiepop zu Country Rock.

Chansonhaft-folkig, mit verträumtem Charme und jeder Menge wunderbarer Blicke auf das Leben - in ihren Songs nehmen „Tristan Vox“ die Zuhörer mit auf kleine, poetische Reisen, mit Akkordeon, Bass, Schlagzeug, Klavier, Gitarre & feingewobenen deutschsprachigen Texten. Dabei wandeln sie abseits gewohnter Pfade von Folk und Singersongwriter-Musik und errichten, irgendwo zwischen Element of Crime und Leonard Cohen, eine filigrane Welt, die für ein warmes Wohlgefühl sorgt.

Frank Wild: Gitarre, Gesang, Jochen Weeber: Akkordeon, Klavier, Franco Vuono: Bass, Franz-Ferdinand Kress: Schlagzeug, Andrea Klauke: Gesang, Klavier

haage ist die Band rund um den Texter, Komponisten und Autor Bernhard Haage. Hypnotisch, skurril, abgedreht und dabei überraschend literarisch: Das sind die außergewöhnlichen Zutaten für diese deutschsprachige Indiepop-Formation, die dabei äußerst galant mit den krachigen Sonnenseiten des Gitarrenpops flirtet.

Nic Hermann (Schlagzeug), Pit Brandstetter (Bass), Christoph Fricker (E-Gitarre) und Bernhard Haage (Gesang und Akustikgitarre) verbinden die unkonventionellen Texte mit Experimentierfreude und Leidenschaft zu einem spannungsreichen musikalischen Wechselbad der Gefühle.

Mit „weiter.“ veröffentlichte die Band 2025 ihre neue EP. Sie ist die konsequente Entwicklung nach der EP „Neue Dimension“ von 2023 und dem ersten Album der Band unter dem Titel „haage“.

Die Jugendband Maybe Yesterday verbindet in ihren Songs träumerische Leichtigkeit mit lässigem Folkrhythmus. Ihre selbstgeschriebenen Songs auf Englisch sind von ganz unterschiedlichen Genres inspiriert: von Indiepop zu Country Rock, eingängig ist es allemal, vor allem, wenn der Schlagzeuger plötzlich zum Klavier wechselt oder die Sängerin zur Gitarre greift. Hauptsache, der Bass fetzt richtig und der Gitarrist bleibt einen Meter vom Schlagzeug weg… Dann ist gute Stimmung garantiert :)