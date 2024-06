Stadtteilkino: 'Wochenendrebellen'

Tragikomödie über einen Vater und seinem autistischen SohnMirco arbeitet bei Burger King® im Außendienst und ist fast nie zu Hause bei seiner Familie mit 2 Kindern, von welchen der Sohn autismusbedingt durch Reizüberflutungen zu Wutausbrüchen neigt. Von seinen Mitmenschen fühlt sich der junge Jason ständig provoziert, was ihm und der Familie zusätzlich zusetzt. Auch um mehr Zeit mit seinem Sohn zu verbringen, schlägt Mirco Jason den Pakt vor, ihm bei der Suche nach einem Lieblingsverein durch ganz Deutschland zu begleiten, wenn sich Jason dafür in der Schule nicht mehr so provozieren lässt.

DE 2023, 109 Minuten, FSK 6

