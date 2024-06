Dear Delivery Guy

Club International - internationale Theatergruppe des VIJ e.V.Jeden Tag werden tausende Pakete geliefert. Doch wer sind die Personen, die uns unsere Waren zuverlässig aushändigen? Genau so ein Paketbote ist der Alltagsheld des Theaterstücks der Theatergruppe des Club International V.I.J. .

Und diesem Boten möchten wir Danke sagen. Denn Ein Paketbote kann noch viel mehr als nur Waren von A nach B zu transportieren. So wird er in Situationen verwickelt, die ihm viel mehr abverlangen, als eintöniges herumfahren und schwere Pakete schleppen. Bei der einen Lieferung muss er ein mysteriöses Rätsel lösen, bei einer anderen einen brenzligen Konflikt schlichten. In einer Schicht muss er Menschen voneinander trennen und in der nächsten bringt er Menschen zusammen. Immer wieder zeigt der Bote aufs neue, was das Wichtigste ist, das wir einander bringen können: Empathie und gegenseitigen Respekt.

Der Club International Stuttgart des VIJ e.V., ist ein partizipativer Treffpunkt für junge Menschen aus aller Welt. Ehrenamtliche organisieren Aktivitäten, bei denen die Besucher*innen Freundschaften schließen, an Workshops, Ausflügen und Infoabenden teilnehmen, die (neue) Umgebung kennenlernen und Sprachkenntnisse verbessern können. Dabei spielt die Theatergruppe eine große Rolle. Mitmachen kann jede*r - unabhängig von Vorerfahrungen oder Sprachkenntnissen. Die Teilnehmer*innen entwickeln und inszenieren unter der Begleitung von Studierenden ihre Stücke aus eigenen Erfahrungen und Ideen. In den Aufführungen bringen sie ihre Anliegen - oft mit gesellschaftskritischem Hintergrund - auf die Bühne und kommen mit dem Publikum ins Gespräch.

Gespielt von jungen Erwachsenen aus aller Welt der Theatergruppe des Club International Stuttgart, Koordination: Club International des VIJ e.V., Regie: Kerstin Panitz und Louis Mehlin.