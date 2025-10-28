Alle Jahre wieder! Die TRIVUE TOUR geht in die nächste Runde und bringt auf ein Neues die Triathlon-Community zusammen. Dieses Mal ist der Name Programm: MADE OF DREAMS. Was das heißen soll? Nur Gutes natürlich.

>> Auf der Bühne mit dabei: an jedem Abend andere, aber stets außergewöhnliche Gäste

>> Auf der Leinwand nur bei der TRIVUE: ein speziell produzierter Film rund um den Challenge Roth

>> Auf die Ohren: Geschichten und Erkenntnisse aus dem Buch "Triathlon ist aus Träumen gemacht"

Verpasst das nicht. Kommt vorbei. Lehnt euch zurück ... und nehmt jede Menge Eindrücke und Inspiration mit nach Hause, um motiviert in die nächste Saison zu starten.