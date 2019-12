Trois Femmes mit Nnella, Fraeulein Astrid und Caroleena

Am Valentinstag kommen 3 Songwriterinnen mit aussergewöhnlichen Stimmen in die 7180 Bar.

Caroleena

Caroleena schreibt delikate Soul, Folk und R’n’B Songs. Die im Herbst erscheinende EP wurde mit voller Bandbesetzung ausgebaut, inklusive Streicher und Kontrabass, was den Songs einen volleren Sound mit der gleichen Intimität verpasst.

Live heißt es zurück zur Einfachheit: eine Stimme, eine Gitarre, ehrliche Worte - zwischen verwirrten Gefühlswelten und Geschichten, die daraus entstehen, kritisch ihre alltägliche Umgebung zu beobachten und diese auf ihre Art widerzuspiegeln.

______________________________________________

Nnella (Nnella close to A Reality)

intensiv. intim. pur.

So wie ihre Songs das Licht der Welt erblickten. Einfach nur solo. Einfach nur die nackte Wahrheit. Launisches Songwriting mit Hang zu Genresymbiosen und Texten, die zwischendurch am Klippenrand entlang balancieren zu scheinen. Nnella ist eine österreichische Singer-Songwriterin aus Vorarlberg. Im Duo ‚Ink Spills‘ war sie Preisträgerin des Songwriter.Preis.2016 und wirkte in weiteren Projekten wie z.B. dem Kurzfilm ‚Find Me‘ als Songwriterin, sowie Schauspielerin mit. Seit Oktober 2017 studiert sie Jazzgesang in Linz an der Anton Bruckner Universität und ist Frontfrau der neuen Formation 'Nnella close to A Reality'.

_______________________

Fraeulein Astrid

Astrid Hirzberger, bekannt unter ihrem Künstlernamen „Fraeulein Astrid“, macht nicht nur durch ihr Instagramprofil auf sich aufmerksam, sondern auch durch ihre bemerkenswerte musikalische Begabung. Auf der Bühne an Gitarre und Klavier, begleitet von elektronischen Klängen und mehrfach überlagerten Vocals singt sie berührend über Geschichten aus ihrem Leben. Durch ihre Musik lässt sie das Publikum mit sanften Klängen und tiefen Texten in ihre Welt der Gefühle eintauchen.