Trois mit Dave Dinger + Matija (Bachstelzen Berlin)

Dieses Mal kommen zwei Raketen zu uns, die praktisch jedes Jahr die Bachstelzen Bühne rocken oder am Garbicz Festival abstarten. Dave Dinger hatte bereits in der legendären Bar25 sein Unwesen getrieben und ist Mitbegründer des famosen Bachstelzen Kollektives in Berlin.

Neben seinen Auftritten (z.B. Turmbühne am Fusion Festival) ist er Resident im KaterBlau. Zu ihm gesellt sich Matija aus der Schweiz. Er ist ein Urgestein der Züricher Nachtszene, wo man ihn in praktisch allen Clubs antreffen kann (Hive, Supermarket, Friedas Büxe, Zukunft, Klaus, Kauz etc.). Unterstützt werden die Beiden von den Trois Dreamboys Blind (Parquet Records) und Matt Grey.