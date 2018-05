3 drei tree trois auf gehts zum nächsten flotten dreier. unser guter freund und nordstern resident kommt auf ein gastspiel vorbei.

auf den tanzflächen hallt immer noch sein beatport nr 1 hit "i get deep" nach und er produziert immernoch munter weiter z.b. auf: viva music, upon you rec., usw. und so fort. unterstützt wird er an diesem abend vom trois neuzugang "blind" von parquet rec. und dem schwiizr matt grey. denn ein flottes dreierle geht immer.