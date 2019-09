Trois mit Juli Lee + Nici Faerber (Moonbootique, Hive, Klaus) CH

diese ausgabe von trois widmet sich dem schweizer epizentrum für elektronische musik: zürich. und dies nicht irgendwelchen clubs, sondern zwei die sich sicher in der top 5 schweizweit befinden:

hive und klaus. als mitbesitzer vom klaus ist nici faerber nicht nur geschäftlich erfolgreich, sondern bespielt neben dem hive (wo er resident ist) alle anderen elektronischen place to be's. seine finger hat er auch noch bei miteinandermusik drin. begleitet wird er von seinem sweetheart juli lee. auch sie ist fest verankert in der szene, neben releases auf Moonbootique, Gastspiel, Welldone!, Purple Music, Caballero Records, 136° Recordings, Inhouse Records & Kingstreet Sounds, beschallt sie praktisch die ganze club und festival landschaft in der schweiz. unterstütz werden die beiden, von den trois dreamboys blind (parquet records) und matt grey.