Troisième Festival de Jazz Franco - allemand

Eine musikalische Lesung Wichtigster Gast im Café Europa ist heute der Pariser Kommissar Maigret.

In Form einer musikalisch untermalten Lesung, vertiefen wir uns in die Recherchen Maigrets, welche er aufgrund eines Mordes in einem Pariser Wohnviertel anstellt. Auch musikalisch tauchen wir in die Welt der französischen Hauptstadt ein, mit Klassikern aus dem Bereichen Chanson und Jazz wird uns die Welt des irrenden Kommissars näher gebracht.

Eric van der Zwaag - Lesung

Carsten Netz - Klarinette

Henry Kasper - Accordeon

Andreas Schäfer - Gitarre

Georg Bomhard - Bass

Thilo Adam - Schlagzeug