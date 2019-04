Nach Studien in Lyon und an der Hochschule für Musik Basel, lebte er in Berlin, wo er unter anderem Mitglied des „New German Art Orchestras“ wurde. Mit seinem Stuttgarter Quartett interpretiert er überwiegend polyphone Arrangements im Stile der legendären Aufnahmen von Gerry Mulligan & Chet Baker.

Lou Lecaudey - Posaune

Andreas Schäfer - Gitarre

Georg Bomhard - Bass

Felix Schrack - Schlagzeug