Troisième Festival de Jazz Franco - allemand

Dass die Familie Brunard zu den Talentiertesten auf ihrem Gebiet gehört, hat sie in Stutt-gart schon öfter bewiesen.

Der Pariser Gitarrist Christophe Brunard ist in seiner Heimatstadt eine Institution des Gypsy Jazz. Seine Söhne Julien und William Brunard zählen zu den weltweit begehrtesten Musikern ihres Genres. William Brunard ist seit längerem festes Mitglied in der Band Biréli Lagrènes, Julien Brunard ist als Geiger und Gitarrist in allen Europäischen Hauptstädten unterwegs. Unterstützt wird die Brunard Connexion von Benji Winterstein, dessen Name auf unzähligen CDs und in zahlreichen Konzertprogrammen zu lesen ist. Das Repertoire der Band erstreckt sich von Django Reinhardts Klassikern bis hin zu Pop Standards und modernen Jazz Kompositionen. Die Brunards sind beim diesjährigen Festival als Artists in Residence in mehreren Konzerten zu hören.

Christophe Brunard - Gitarre

Julien Brunard - Violine/Gitarre

Benji Winterstein - Gitarre

William Brunard - Bass