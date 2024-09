Troja Ballett von Andonis Foniadakis

Basierend auf »Die Troerinnen« von Euripides

Michael Brandstätter Musikalische Leitung

Andonis Foniadakis Choreografie

Arvo Pärt, Bryce Dessner, Julien Tarride Musik

Sakis Birbilis Bühne

Anastasios-Tassos Sofroniou Kostüme

Ballett des Staatstheaters am Gärtnerplatz

Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz

Der Krieg: ein zerstörerisches, unmenschliches und absurdes Monstrum, welches die Menschheit seit Anbeginn der Zeit durch ihr Verhalten wiederholt. Nicht weniger als 14.400 Kriege sollen in der historisch belegten Menschheitsgeschichte bisher stattgefunden haben, mit mehr als 3,5 Milliarden menschlichen Todesopfern. Ausgehend von Euripides’ Tragödie »Die Troerinnen« stellt der griechische Choreograf Andonis Foniadakis die Thematik des Krieges ins Zentrum seines neuen Werkes, das er für das Ballett des Staatstheaters am Gärtnerplatz kreiert hat.

Sein »Troja« handelt vom Preis, den Menschen für bewaffnete Konflikte zahlen müssen, und der Frage, wie sich die egoistische Zerstörungswut auf Individuen zwangsläufig auswirkt – insbesondere auf die Verletzlichen und Schwachen, die an den Rand gedrängt sind. Den legendär gewordenen antiken Konflikt wie ein Kameraobjektiv nutzend, erweitert Foniadakis den Blickwinkel auf zeitgenössische Auseinandersetzungen und fragt, wie wir uns alle für eine friedlichere und gerechtere Welt einsetzen können. Mit seinem stark dynamischen, sich in enormer Energie steigernden Tanz hat sich der griechische Choreograf bei den wichtigen modernen Kompanien Europas etabliert, in der Region kennt man ihn von seinen elektrisierenden Werken bei Gauthier Dance.