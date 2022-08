Trollingermord am Götzenberg

Uhlbach, ein bezaubernder Weinort am Rande von Stuttgart. Doch etwas trübt die Idylle... "Sabbrlodd! Ein Toter in den Weinbergen? War es ein Unfall oder hat da jemand nachgeholfen? Kommen Sie mit uns und dem Autor Hendrik Scheunert an den Ort des Geschehens. Vom Weinbaumuseum aus spazieren wir in die Uhlbacher Weinberge. Der Fall wird dort zum Greifen nah - und der Autor nimmt uns mit auf die kriminalistische Spurensuche. Und mit etwas Wein im Glas steigt die Spannung gleich noch mehr.