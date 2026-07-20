Trommelbau – Dein eigener Rhythmus (zweitägiger Workshop)

Aus den Händen entsteht eine Trommel – aus ihrem Klang entsteht Verbindung.

Für junge Erwachsene

Was dich erwartet:

In diesem 2-Tagesworkshop (28.12. -29.12.2026) baust du deine eigene Trommel – Schritt für Schritt und mit deinen Händen. Aus natürlichen Materialien entsteht ein Instrument, das wirklich zu dir gehört.

Beim Arbeiten kannst du dich ausprobieren und ganz im Tun aufgehen. Du gestaltest deine Trommel so, wie sie sich für dich richtig anfühlt.

Zum Abschluss nimmst du nicht nur ein selbstgebautes Instrument mit, sondern auch deinen eigenen Rhythmus, der dich begleiten kann.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung gebeten.