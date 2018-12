× Erweitern Trompetenensemble Stuttgart

Es is zu einer Tradition geworden, das neue Jahr in der Evangelischen Stadtkirche Brackenheim zu feiern. In besonderer Weise verbinden sich hier Architektur und Raumklang zu einer vollendeten Konzertatmosphäre. Am Freitag, den 4. Januar um 19.00 uhr erwartet die Musikfreunde ein wahres Feuerwerk festlicher Klänge mit Trompeten, Pauken und Orgel. Das renommierte trompetenensemble Stuttgart präsentiert gemeinsam mit dem Domorganisten Johannes Mayr (Stuttgart) glanzvolle Trompetenmusik, u.a. von Mouret, Purcell, Mendelssohn-Bartholdy, virtuose Orgelwerke/Improvisationen und Spirituals. Johannes Mayr zählt zu den innovativsten Organisten seiner Generation. Er ist ein preisgekrönter Meister der Orgelimprovisation und bezaubert die Zuhörer mit seinem unnachahmlichen Gespür, vorgegebene Themen kunstvoll zu variieren und einer Orgel noch nie gehörte Klänge zu entlocken.

Trompetemensemble Stuttgart

Fr. 4. Januar, 19 Uhr, Evangelische Stadtkirche, Brackenheim,

www.brackenheim.de