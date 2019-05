Herbert Pixner Projekt - 2019

Der neue Chefdirigent der Heilbronner Case Scaglione gibt sein Debüt im Neuensteiner Rittersaal. Dafür hat er mit dem Trompeter Wolfgang Bauer – durchaus kein Unbekannter unseres Festivals – eine außergewöhnliche Stückauswahl getroffen. Eine anspruchsvolle Gegenüberstellung von Trompetenkonzerten erwartet Sie mit Hertels Konzert Nr. 1 in Es-Dur aus dem 18. Jahrhundert und des Franzosen Robert Planel aus dem 20. Jahrhundert, das stilisierte Zwischentöne impressionistischer Vorbilder bereit hält. Weiteren Hörgenuss der Heilbronner Streicher verspricht das Adagio und Fuge in g-Moll von Franz Xaver Richter, einem der herausragenden Köpfe der Mannheimer Schule. In gleicher Tonart steht Mozarts berühmte Sinfonie Nr. 40 KV 550. Bereits um 1800 vom Publikum hochgeschätzt und wie kein anderes Werk bis heute in Deutung und Beurteilung divergierend. Unsere Empfehlung: Hören, genießen und erleben, was diese Musik in diesem Augenblick in einem selbst auslöst.