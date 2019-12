Tropenmeer und Jurakalk

An vielen Stellen des Albtraufs prägt weithin sichtbar weißer Kalkstein die Region. Auch auf der Alb schimmert er vielfach an Wegböschungen oder Kuppen durch die Pflanzendecke. Der weiße Kalk bildet den Hauptsockel des Albplateaus und dominiert die gesamte Landschaft. Fossilien, die man in ihm findet, weisen auf den einstigen Lebensraum und ein ganz anderes Klima als heute hin. Es sind vor allem Korallen und Schwämme, die nur in warmen, seichten Meeren gedeihen und dort zu großen Riffen anwachsen.