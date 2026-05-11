Tropfen im Meer

Zusammen mit dem Schauspieler Berthold Biesinger bringt Susanne Hinkelbein ihre liebsten Texte, Dialoge und Lieder auf die Bühne.

Mit ihrer scharfen Beobach- tungsgabe gelingt es der Sprachkünstlerin den Sinn und Unsinn des Lebens kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Dabei gehen in Susanne Hinkelbeins Texten Dialekt und Dialektik eine wunderbare Verbindung ein. Unternehmen Sie eine Expedition in die unerforschten Gebiete unseres Denkens! Lassen Sie sich den Kopf ver- drehen im Gedankenkarussell! Gehen sie verloren und finden Sie, was Sie nie gesucht haben!