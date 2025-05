Musikalisch klingt die Sonderausstellung „Der Sprung ins Wasser. Saisoneröffnung mit Elvira Günther“ aus. Beim Matineekonzert spielt der Fellbacher Pianist Stanislav Dimitrov unter dem passenden Titel „Tropfen, Tasten, Thermen – Klangwelt des Wassers“ Stücke, die sich im weitesten Sinne um das nasse Element drehen. Die Liedauswahl reicht von Stücken von Felix Mendelssohn Bartholdy, Claude Debussy, Frédéric Chopin bis Ludovico Einaudi und Hans Zimmer.

An diesem Tag bietet sich die letzte Gelegenheit, die charaktervollen Tonfiguren der Stuttgarter Künstlerin Elvira Günther in passender Kulisse zu sehen. Einen kurzen Einblick in die Fellbacher Bädergeschichte gibt es gratis dazu.