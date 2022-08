Trost und Zuversicht in schweren Zeiten

Bereits zum zweiten Mal besucht uns Eduard Maass in Künzelsau und liest in seinem Buch „Das Buchvom Abschied“ im großen Seminarraum der katholischen Kirche, St. Paulus, Hallstattweg 13 in Künzelsau vor.

Mehr als 40 prominente Persönlichkeiten teilen ihre Gedanken zum Thema Tod und Sterben in diesem Buch.

Sie berichten von den eigenen Erfahrungen mit Verlust oder geben ihre ganz persönlichen Trauererlebnisse wieder – berührende, nachdenkliche, aber auch heitere Beiträge u.a. von Nobert Blüm, Paulo Coelho, Anselm Grün, Inge Jens, Hans Krüg, Jana Haas, Erika Pluhar, Gregor Gysi und Veronika Ferres. Sie finden Worte zu einem persönlichen, aber in unserer Gesellschaft noch immer Tabuisierten Thema, das viele Menschen sprachlos macht.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich.