"Trotz Allem"

Mit der Ausstellung stellen wir einen bislang zu wenig beachteten »verlorenen Sohn« Stuttgarts in den Fokus. Der Jurist Fred Uhlman wird 1901 in Stuttgart geboren und muss bereits 1933 nach Frankreich ins Exil flüchten. Hier beginnt er als Autodidakt mit der Malerei.

1940 wird Uhlman für sechs Monate auf der Isle of Man interniert. In dieser Zeit entsteht der Zyklus »Captivity« mit seinen düsteren, symbolischen sowie antikirchlichen Visionen der gegenwärtigen und kommenden Zeit. Die Zeichnungen zeigen die Gräuel auf den Schlachtfeldern – ein moderner »Totentanz«. Hoffnung verschafft ein kleines Mädchen mit einem Luftballon, das durch apokalyptische Szenen wandert: auf einigen der Blätter findet sich die Widmung an seine am 3. Juli 1940 geborene Tochter.

1950 schenkt Fred Uhlman der Staatsgalerie 38 Zeichnungen aus diesem Zyklus. Unsere Ausstellung im Graphik-Kabinett stellt nun erstmals diese Werke in Stuttgart vor.

Die Ausstellung ist unser Beitrag zu »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland«.

Seit Donnerstag, den 3.6.21 benötigen Sie für Ihren Besuch bei uns keinen Nachweis mehr über einen Negativtest, eine Impfung oder Genesung. Voraussetzung dafür ist eine weiterhin anhaltende Inzidenz unter 50 in der Stadt Stuttgart. Es dürfen 10 Personen aus bis zu 3 Haushalten zusammen kommen. Kinder bis einschließlich 13 Jahren werden nicht mitgezählt.

Für Ihren Besuch bei uns müssen Sie kein Zeitfenster buchen, Tickets erhalten Sie vor Ort am Ticketschalter.

Es gelten weiterhin die allgemeinen Hygieneregeln sowie die Kontaktnachverfolgung im Rahmen der baden-württembergischen Corona-Verordnung. Vor Ort können Sie sich über die Luca-App einchecken. Alternativ bringen Sie möglichst unser Besucherformular ausgedruckt und ausgefüllt mit, um Wartezeiten zu vermeiden

