Leonard Bernstein schafft es in Trouble in Tahiti, den musicalhaften Eskapismus nicht nur zu bedienen, sondern auch zu thematisieren. Dina träumt sich mit Hilfe des Films »Trouble in Tahiti« aus ihrer eheglücklosen Vorort-Hölle in große Emotionen. Natürlich weiß sie, dass diese Hollywoodtraumwelten Quatsch sind und macht sich über die Klischees von unberührten Küstenstränden lustig.

Trouble in Tahiti, So. 12. Juli, 21 Uhr, Hafen Stuttgart, www.staatsoper-stuttgart.de