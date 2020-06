Leonard Bernstein schafft es in Trouble in Tahiti, den musicalhaften Eskapismus nicht nur zu bedienen, sondern auch zu thematisieren. Dina träumt sich mit Hilfe des Films „Trouble in Tahiti“ aus ihrer eheglücklosen Vorort-Hölle in große Emotionen. Natürlich weiß sie, dass diese Hollywoodtraumwelten Quatsch sind und macht sich über die Klischees von unberührten Küstenstränden lustig, an denen Tahiti-Schönheiten darauf warten, von einem schneidigen und selbstverständlich attraktiven G.I. aus ihren Stammesstrukturen befreit zu werden. Trotzdem geht sie jeden Nachmittag ins Kino, bleibt bei ihrem Mann und nimmt ihn dann am Abend auch noch mit in ihren hassgeliebten Liebesfilm.