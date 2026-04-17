Die aus Örebro, Schweden, stammenden TRUCKFIGHTERS beschreiten seit 2001 ihren eigenen Weg durch den fuzzgetränkten Desert Rock. Was mit frühen EPs und dem Debütalbum „Gravity X“ aus dem Jahr 2005 begann, hat sich zu einem Vermächtnis aus schweren Riffs, ausladenden Grooves und psychedelischer „Fuzz Monster“-Energie entwickelt. Eigenschaften, die ihnen Vergleiche mit den Größen des Desert und Stoner Rock einbrachten.

Trotz einiger Besetzungswechsel – insbesondere am Schlagzeug – blieben die beiden Gründungsmitglieder Oskar „Ozo“ Cedermalm (Bass/Gesang) und Niklas „Dango“ Källgren (Gitarre) das Herzstück der Band. Im Laufe der Jahre haben sie sich mit fünf Studioalben und unzähligen Live-Auftritten einen Ruf als eine der führenden Heavy-Psych-Rock-Bands Europas erarbeitet. Ein Live-Erlebnis mit unvergleichlicher Energie und Stimmung – genau das macht eine Rockshow aus. Es gibt wirklich nichts, was mit einer TRUCKFIGHTERS -Live-Show vergleichbar wäre! Nach ihrem 2016er Album „V“ verging viel Zeit, bevor neues Material erschien – aber TRUCKFIGHTERS sind zurück. Die Band hat bestätigt, dass ein brandneues Album mit dem Titel „Masterflow“ im Frühjahr 2026 erscheinen soll. Wie die Jungs selbst sagen: „Kein Flüstern, eher ein Schrei.“ Die neuen Songs bleiben dem typischen Fuzz-lastigen, riff-lastigen Ethos von TRUCKFIGHTERS treu – tragen aber das Gewicht der Erfahrung, der Entwicklung und der erneuerten kreativen Energie. „Masterflow“ wird das nächste Kapitel in der Geschichte von TRUCKFIGHTERS einläuten: vertraut genug für langjährige Fans, aber frisch und furchtlos – eine neue Dosis Desert Rock für eine neue Ära.