True Collins Phil Collins & Genesis Tribute Show

Die größe Phil Collins & Genesis Tribute Show Europas:

20 Jahre Leidenschaft für eine musikalische Legende.

Seit zwei Jahrzehnten begeistert True Collins, Europas größte und authentischste Phil Collins & Genesis Tribute Show, Fans in ganz Europa.

Mit beeindruckender musikalischer Präzision, charismatischer Bühnenpräsenz und einer mitreißenden Live-Performance erweckt True Collins die größten Hits von Phil Collins und Genesis zum Leben – so nah am Original, dass selbst eingefleischte Fans kaum einen Unterschied erkennen. Ob emotionale Balladen wie „Against All Odds“ oder mitreißende Klassiker wie „Invisible Touch“ oder „In the Air Tonight“ – True Collins bringt die Magie und Energie dieser einzigartigen Musik auf die Bühne und lässt das Lebensgefühl einer ganzen Generation wiederaufleben. Dabei steht nicht nur der Sound im Mittelpunkt: aufwendige Licht- und Videotechnik, originalgetreue Arrangements und ein eingespieltes Ensemble machen jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Mit über 500 Shows im In- und Ausland und einem stetig wachsenden Publikum hat sich True Collins einen festen Platz in der Tribute-Szene gesichert – und bleibt dabei dennoch einzigartig. Die Show richtet sich nicht nur an Fans der ersten Stunde, sondern begeistert auch ein neues Publikum, das die Musik von Phil Collins und Genesis (neu) entdeckt. True Collins – das ist keine Kopie, sondern eine leidenschaftliche Hommage an zwei der größten Musiklegenden unserer Zeit. Wer die Augen schließt, glaubt, Phil Collins selbst auf der Bühne zu hören.