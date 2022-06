True Collins - das heißt Hit auf Hit in einer mitreißenden Bühnenshow.

In the Air tonight, Another Day in Paradise und Sussudio von Phil Collins, aber auch Genesis-Klassiker wie Mama, No Son of mine und Invisible Touch füllen ein Programm, das keine Wünsche offen lässt.

Tom Ludwig klingt nicht nur wie Phil Collins. Er fegt auch in dessen unverwechselbarer Spielfreude über die Bühne. True Collins haben sich der Musik des kleinen Engländers verschrieben und präsentieren sie in bislang ungekannter Originaltreue.