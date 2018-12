„True Colors - Die Farben des Lebens“ lädt Sie ein auf eine bunte Reise durch nahezu alle musikalischen Styles und Emotionen. Unterstützt durch hervorragende Musiker, oder auch ganz pur mit eindringlichem a capella Gesang - die Sängerinnen und Sänger von VocalAffair nehmen Sie diesmal mit auf einen farbenreichen Trip. Klassiker wie „Black or White“ von Michael Jackson treffen auf den „Kleinen grünen Kaktus“ von den Comedian Harmonists. „Uptown Funk“ von Bruno Mars reicht Mendelssohns „Im Walde“ die Hand und von Shakiras „Waka Waka“ springt man mal eben zu „Engel“ von Rammstein. Mal Pop, mal Klassik, dann wieder Gospel, Rock und Jazz vom Feinsten, gefolgt von eindringlichen Balladen, das ist VocalAffair. Deutsch, Englisch, Portugiesisch und Afrikanisch – auch sprachlich wird es farbenfroh. Die Vielfalt der musikalischen und emotionalen Farben macht dieses Konzert zu etwas ganz Besonderem. Dirigent und Pianist Reiner Hiby schafft es, neben seinem herausragenden Klavierspiel, Sänger und Musiker zu einer überzeugenden Einheit zu verbinden. True Colors - ein musikalisches Highlight, das sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der Crossover-Chor VocalAffair ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr. Bereits 4-mal traten die Sänger als lokale Vorgruppe von Maybebop auf, dem wohl bekanntesten a capella Quartett im Lande. Begleitende Workshops mit Oliver Gies haben dazu beigetragen, dass insbesondere der pure Gesang von VocalAffair in den letzten Jahren noch überzeugender geworden ist. Weitere Infos zu Chor und Band unter www.vocalaffair-dettingen.de.

Die Eintrittskarte gilt als Kombiticket und berechtigt Besucher zur kostenlosen Hinfahrt ab vier Stunden vor Veranstaltungsbeginn und zur Rückfahrt bis Betriebsschluss einschließlich Nachtbusse in allen naldo-Verkehrsmitteln (2. Klasse) innerhalb des Geltungsbereiches des naldo-Tarifs.

Bitte beachten Sie, dass das Ticket während des Bestellprozesses personalisiert werden muss. Die Fahrkarte ist nur gültig unter Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises.