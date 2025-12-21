True Crime Magic – mit Christopher Köhler und Benjamin Gleissner

Erleben Sie ein weltweit einzigartiges Show-Event, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben: "True Crime Magic"! Dieses einmalige Konzept kombiniert das populäre Genre True Crime mit faszinierender Zauberkunst und verspricht ein unvergessliches Erlebnis.

Diese Show nimmt Sie mit auf eine Reise, die Ihre Sinne herausfordert und Sie an der Grenze zwischen Wahrheit und Täuschung balancieren lässt. Christopher Köhler, der Macher der Erfolgsshow „Die Magier“, kehrt mit einem neuen Konzept zurück, um Ihnen eine ganz neue Seite der Magie zu präsentieren. Benjamin Gleissner kennt sich mit wahren Verbrechen aus, denn außerhalb der Bühne ist er Polizist und bringt seine Expertise mit in die Kunst ein. Die Darbietungen dieser beiden Künstler sind so real, dass Sie kaum glauben werden, was vor Ihren Augen geschieht. Freuen Sie sich auf interaktive Experimente, bei denen Sie selbst zum Ermittler werden. Erleben Sie Live-Verhöre, bei denen Lügen entlarvt und Beweismittel gefunden werden. Seien Sie dabei, wenn Zuschauer ihre eigenen Wahrnehmungen und detektivischen Fähigkeiten testen können. Und jeder wird sich am Ende dieses exklusiven Events fragen: Wie zum Teufel ging das alles?

Aufgrund der Darstellung realer Kriminalfälle und originaler Tatortfotografien ist die Show für Personen ab 18 Jahren empfohlen.