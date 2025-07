True Love All Star Night im Kowa Garden

Nach starken Nächten mit Einmusik und Script kehrt TRUE LOVE zurück in den KOWA GARDEN. Diesmal zur ALL STAR NIGH, eine besondere Ausgabe mit den Artists, die den Sound von Anfang an mitgeprägt haben. Noah Shah, Hannes Wolf und Dualtech stehen für den typischen TRUE LOVE Vibe: deep, treibend, feinfühlig. Keine Show, kein Lärm, nur Musik, die trägt. Ein Abend unter freiem Himmel, vertraut und offen zugleich. Für alle, die wissen, was sie hier erwartet. Und für die, die es rausfinden wollen. TRUE LOVE – im Herzen, im Takt.