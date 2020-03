Trüffel- und Pralinenkurs

In diesem Pralinenkurs stellt ihr 5 unterschiedliche Sorten Trüffeln und Pralinen her und lernt die Grundlagen der Trüffelherstellung. Dabei verwenden wir keine Hohlkörper für unsere Trüffel und Pralinen, sondern stellen sowohl die Grundmasse als auch die Füllungen für Pralinen aus gut ausgesuchten Zutaten selbst her.

Unser Chocolatier Xavier Bonilla, gebürtig aus Frankreich, weiht euch in die Geheimnisse der Schokoladenkunst ein und erklärt zu Anfang ausführlich die Herstellung von Ganache (Trüffelgrundmasse).

Im nächsten Schritt wird die Grundmasse in Stücke geschnitten und Trüffeln werden von Hand gerollt. Die fertigen Kügelchen überzieht ihr nach Belieben mit einer der drei Sorten perfekt temperierter Schokolade. Zur Verfügung stehen: weiße Schokolade, dunkle Schokolade - 60% Kakaogehalt, Vollmilchschokolade - 38% Kakaogehalt.

Die Marzipan-Pralinen werden hergestellt. Hierzu verwenden wir den besten Lübecker Marzipan! Bei uns entdeckt ihr Marzipan neu und lernt den ursprünglichen Marzipan-Geschmack wieder kennen.

Eure selbst gemachten Pralinen nehmt ihr selbstverständlich mit nach Hause und könnt sie im Kreis Ihrer Liebsten genießen!

Alle Zutaten sind glutenfrei und alkoholfrei!

Bonilla Pralinenmanufaktur

Stuttgarter Str. 53

71083 Herrenberg