Die Musik der TRUSTFUNDBABES (Berlin, Bread Butter & Champagne) verbindet die Experimentierfreude der Neuen Deutschen Welle mit den treibenden Basslines des Dance Punk.

In ihren Live-Shows verschmelzen Beat, Attitude, Queerness und Augenzwinkern zu einer energiegeladenen, schweißtreibenden Performance, die zum Tanzen und Ausbrechen einlädt.

Die Berliner Band überzeugt mit rauem Gesang, pulsierenden Gitarren und tanzbaren Rhythmen, die zugleich nostalgisch und modern wirken. Ihre Texte voller Emanzipation, Ironie und Lebenslust machen ihre Songs zu Hymnen für alle, die sich nicht festlegen wollen.

Am 15. August 2025 erschien ihre Debut-EP „Schöne Möbel“ mit sechs energiegeladenen Tracks. Mit Singles wie „Was Wenn Ich’s Mach“ zeigen die Trustfundbabes ihren rebellischen Charme und die rohe Direktheit, die sie auszeichnet. Ihre Mischung aus Post-Punk, New Wave und queer-feministischen Texten macht sie zu einer der aufregendsten Stimmen der Berliner Szene.