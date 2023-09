Try Out Jugend-Barockorchester "Die Telemänner"

Telemänner-Try Out für Konzert-Saison 2023/24 - für Streicher/-innen und Pianisten/ Pianistinnen

Spiele in der Champions-League! Musik von Bach, Stirling etc. 8-18 Jahre, GEDOK Stuttgart e.V., 10 Uhr, Blumenstr. 35., Esslingen

Zur Saison 2023/24 gibt es für neue Spieler/innen wieder die Chance, bei den Telemännern einzusteigen. Mit „Folky Tunes And Baroque“ starten die 11- bis 18jährigen Musiker in ein neues Programm. Das Ensemble wurde bereits mehrfach in internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und bietet in diesem Jahr Werke von Bach, Hardiman, Stirling sowie Impro-Training. Wer ambitioniert ist, qualifiziert sich für die Konzertreise in die USA Ostern 2024.