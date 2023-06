Tschaikowski und Schostakowitsch

Das Streichsextett d-Moll op. 70 Souvenir de Florence komponierte Tschaikowski 1890 in einem der schönsten Sommer, die er erleben durfte – aber nicht in Florenz, sondern in der russischen Heimat.

Bei der Sérénade mélancolique handelt es sich zuerst um ein Werk für Violine und Orchester, das er erst nachträglich auch für Violine und Klavier arrangierte, denn er war der Meinung, die beiden Instrumente würden sich klanglich abstoßen. Das Stück jedenfalls lebt vom melancholischen Zauber des Hauptthemas, einer Valse triste. Bei der Kammersymphonie op. 110a von Schostakowitsch handelt es sich um die Bearbeitung seines achten Streichquartetts für Streichorchester, welches den Opfern des Faschismus gewidmet ist. Zudem sollte es sein eigenes Requiem sein. Es vewen-det das Viertonmotiv D (E)S C H – seine Initialen.