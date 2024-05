Tschechische Romatik

Werke von Dvorák, Smetana, Janácek.

Das Quartett hat den warmen, verschmelzenden Ton, die fließende Kantabilität und die rhythmische Impulsivität, wie sie der tschechischen Musik zu eigen sind. Da werden impressionistische Klangvaleurs hervorgekehrt, Gefühle sehr direkt und ohne sentimentalen Beigeschmack ausgedrückt. Der vielfach ausgezeichnete, international renommierte Pianist Matthias Kirschnereit ist dabei die Bestbesetzung als Kammermusik-Partner. Zusammen tauchen Sie ein in die Romantik des Ostens. Leoš Janá?eks Streichquartett Nr. 1 entsteht 1923 und bezieht sich auf eine Erzählung von Leo Tolstoi, in der Beethovens Kreutzersonate eine Schlüsselrolle spielt. Es ist stark, leidenschaftlich, sperrig, komprimiert und bewegend zugleich. Bed?ich Smetanas Geburtstag jährt sich in diesem Jahr zum 200. Mal und sein Todestag zum 140. Mal. Mit seinem Streichquartett Nr. 1 e-Moll „Aus meinem Leben“ steht dazu passend eine Autobiographie in Tönen auf dem Programm. Nach der Pause begeistern die großen Melodien und Stimmungen, beeinflusst von tschechischer Volkstümlichkeit, von Antonín Dvoáks A-Dur Klavierquintett op. 81

Konzert #12

Matthias Kirschnereit Klavier / Stamitz QuartettJosef Kekula & Jindrich Pazdera Violinen / Jan Peruska Viola / Petr Hejney Cello