Moving Rooms Deutsche Erstaufführung

Krzysztof Pastor Choreografie

Frank Bridge Variations

Hans van Manen Choreografie

Fly Paper Bird Deutsche Erstaufführung

Marco Goecke Choreografie

Tschechisches Nationalballett

Zum ersten Mal ist das Tschechische Nationalballett aus Prag zu Gast im Forum am Schlosspark. Die traditionsreiche, lange ganz im russischen Stil geprägte Kompanie wird seit 2017 von Filip Barankiewicz geleitet, der zuvor ein viel geliebter Erster Solist des Stuttgarter Balletts war. Dieser Abend vereint einen Klassiker des Altmeisters Hans van Manen, die elegant gleitenden »Frank Bridge Variations«, mit einem Werk des bei uns viel zu wenig bekannten Krzysztof Pastor, dem wichtigsten polnischen Choreografen der Gegenwart. Er wurde als Künstler vom niederländischen Stil geprägt, heute leitet er das Nationalballett in Warschau. Mit großer Dynamik und immer rasanter werdenden Akzenten untersucht sein »Moving Rooms«, was der Raum nicht nur für Tänzer bedeutet, sondern für die menschlichen Beziehungen überhaupt.

Marco Goeckes »Fly Paper Bird« hatte 2021 beim Wiener Staatsballett Premiere und setzt die stark expressionistischen Bewegungen des Choreografen wie etwa Krallenhände, Flirren oder Zittern gegen die Musik aus Gustav Mahlers Fünfter Sinfonie, den »stürmisch bewegten« zweiten Satz und das berühmte Adagietto. Mit leisen Zitaten der Dichterin Ingeborg Bachmann erzählt das Stück von Verletzungen und großer Traurigkeit. Und doch darf der große weiße Vogel auf der Bühne am Ende fliegen.