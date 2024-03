Tschechisches Nonett „Jubiläumsprogramm"

Ein ganz besonderes Konzert präsentieren wir mit dem Jubiläumsprogramm des Tschechischen Nonetts.

Es ist eines der ältesten Kammerensembles weltweit. Gegründet wurde es von Studenten des Prager Konservatoriums 1924, die bei ihrem ersten Konzert in Prag das Nonett von Spohr aufführten, das viele Jahren verschollen war und durch das Ensemble erneut in die Konzertsäle zurückgebracht wurde.

Innerhalb kurzer Zeit wurde das Tschechisch Nonett ein bedeutender Klangkörper mit klassischem Repertoire und in vielerlei Hinsicht bahnbrechend für neue Musik. Immer wieder widmeten bedeutende Komponisten dem Ensemble ihre Werke. Drei davon sind in ihrem Jubiläumsprogramm aufgenommen. Wir hören sie vermutlich als Erstaufführungen in Schwäbisch Hall.

Programm: