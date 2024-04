TSG Sport Business Kongress

Unter dem Motto „Performance under Pressure – where Sport meets Business“ öffnet die TSG Hoffenheim am 14. Mai 2024 (Dienstag) ihre Türen ausnahmsweise nicht für ein Heimspiel, sondern zum ersten TSG Business-Kongress.

Der erste Business-Kongress der TSG Hoffenheim in Kooperation mit dem TSG ResearchLab verspricht spannende Unterhaltung und viele Informationen. Die Gäste können sich am 14. Mai auf eine lebhafte und interaktive Veranstaltung mit hochkarätigen Sprecherinnen und Sprechern sowie Referentinnen und Referenten - unter anderem mit Oliver Bierhoff, Dr. Med. Petra Dallmann, Prof. Dr. Jan Mayer, Casper Steinfath und Prof. Dr. Karsten Krüger - freuen. Moderator Michael Steinbrecher, bekannt durch das aktuelle Sportstudio und die Talkshow Nachtcafé, wird durch die Veranstaltung führen.

Doch was genau verbirgt sich hinter dem ersten Business-Kongress der TSG?

Jeder Mensch verspürt in verschiedenen Situationen in seinem Leben mentalen Druck – sei es der entscheidende Elfmeter, das Finale der Schwimmstaffel bei den Olympischen Spielen, eine wichtige Präsentation im Beruf oder die Kommunikation schwieriger Entscheidungen. Einige Rednerinnen und Redner waren hautnah dabei und können aus dem Fundus ihrer Erfahrungen hochwertige und spannende Impulse bieten.

Die TSG Hoffenheim möchte für alle Gäste mit spannenden Inhalten und Tipps einen Mehrwert beim Umgang mit Druck und herausfordernden Situationen schaffen – ganz egal, auf welchem Feld man tätig ist.

Die Tickets für den Kongress am 14. Mai sind ab sofort erhältlich. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket und seien Sie dabei – die Teilnehmerzahl ist auf 200 Personen begrenzt.