Die TSG-Sportgala ist das wichtigste Event im Jahreskalender der TSG Tübingen 1845 e.V. und längst ein fester Bestandteil des Tübinger Veranstaltungskalenders für Jung und Alt.

Jahr für Jahr begeistert sie mit einem abwechslungsreichen Programm, beeindruckenden sportlichen Darbietungen und unvergesslichen Momenten.

Freut Euch auch 2026 wieder auf einen festlichen Abend voller Emotionen, sportlicher Höchstleistungen und erstklassiger Unterhaltung. Unsere TSG-Gruppen präsentieren ihr Können auf großer Bühne und sorgen gemeinsam mit externen Top-Acts für ein spannendes und vielseitiges Programm.

Wir freuen uns auf einen besonderen Abend mit Euch und darauf, gemeinsam die Vielfalt, den Teamgeist und die Leidenschaft der TSG Tübingen zu feiern.