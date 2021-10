Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2021

„Überleben“ – so lautet der deutsche Titel des neuen Romans „This Mournable Body“ von Tsitsi Dangarembga, die im Oktober dieses Jahres mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird. Mit „Überleben“ (übersetzt von Annette Grube) schließt die simbabwische Autorin ihre Trilogie um Tambudzai Sigauke ab. Für diese gibt es kein Entrinnen aus einem Leben, in dem Frauen weniger wert sind als Männer. Tsitsi Dangarembga ist nicht nur eine der wichtigsten Künstlerinnen ihres Landes, sondern auch eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur, so die Jury. Sie zeigt soziale und moralische Konflikte auf, die weit über den regionalen Bezug hinausgehen und Resonanzräume für globale Gerechtigkeitsfragen eröffnen. Dangarembga ist allerdings nicht nur als Schriftstellerin erfolgreich, sondern schreibt auch Drehbücher, führt Regie und wurde u.a. an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin ausgebildet.

Lesung und Gespräch

Annette Bühler-Dietrich (Moderation)

Kartenvorverkauf ab 20.10. /12 Uhr online auf www.literaturhaus-stuttgart.de und www.reservix.de oder in der Buchhandlung im Literaturhaus (Mo-Fr 12-18 Uhr).

KEINE ABENDKASSE!