TSUSHIMAMIRE | Japanisches All-Girl-Trio spielt eklektischen Art-Punk und Noise-Pop

Das All-Girl-Trio gilt als eine der besten Live-Acts Japans und hat bei mehr als zweitausend Konzerten das Publikum auf der ganzen Welt mit seiner Vielseitigkeit verzaubert. Kultstatus besitzen sie nicht mehr nur in ihrer Heimat: In den USA treten sie regelmäßig bei "Anime Conventions" auf, was sicherlich zu ihrer Bekanntheit beitrug – ebenso wie die Tatsache, dass Songs von ihnen schon in Soundtracks entsprechender Animationsfilme und Videospiele zu hören waren. Zweifellos darf ihr eklektischer Art-Punk und Noise-Pop als "faszinierend und kreativ" umschrieben werden, denn ohne jede Scheu werden Noise- und Hardcore-Anklänge mit Psychedelic, introspektiven Indie- sowie tanzbaren Disco-Sounds gekreuzt, und schlussendlich wird das alles abgeschmeckt mit "neonbunten" Referenzen an ihre heimatliche Alltags-Popkultur. Diese drei Frauen werden Fans von interessanter alternativer Musik ebenso begeistern wie Liebhaber:innen besagter japanischer Underground- und Popkultur!

Support: THE NAMBY PAMBIES | Bewusst einfach gehaltener Post-Punk mit Wurzeln im frühen Punk

Der bewusst einfach gehaltene Sound der drei Stuttgarter bewegt sich irgendwo zwischen Post-Punk und Alternative, ohne die Wurzeln im frühen Punk der englischen Gründerjahre zu vergessen.