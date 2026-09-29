TSV Crailsheim gemeinsam im Clubhaus

Gemeinsam Zeit verbringen, Vorträge hören, spielen, plaudern, lachen und Kontakte knüpfen - bei unserem neuen Treffpunkt im Clubhaus.
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Clubhaus TSV Crailsheim Schöenbürgstraße 79, 74564 Crailsheim
Freizeit & Erholung
Kartenspiel-Abend
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Gemeinsam Zeit verbringen, Vorträge hören, spielen, plaudern, lachen und Kontakte knüpfen - bei unserem neuen Treffpunkt im Clubhaus.
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