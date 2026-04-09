Abenteuer im Dunkeln: Nachtwanderung & Lagerfeuer mit dem OGV!

Habt ihr Lust, die Natur rund um Marktbergel einmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen? Wenn es langsam dämmert und die Tagfalter in ihren wohlverdienten Schlaf sinken, werden im Wald am Fuße des Petersbergs ganz andere Bewohner aktiv!

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Marktbergel lädt alle abenteuerlustigen Kinder und Jugendlichen im Rahmen des Ferienprogramms zu einer spannenden Nachtwanderung ein. Gemeinsam lauschen wir den Geräuschen der Nacht, erkunden die Pfade im Dunkeln und spitzen die Ohren, ob wir vielleicht eine Fledermaus oder ein spätes Nachtpfauenauge entdecken.

Das große Finale: Nach unserer Tour wärmen wir uns gemeinsam an einem gemütlichen Lagerfeuer. Bei Stockbrot, netten Gesprächen und knisternder Glut lassen wir den Spätsommerabend perfekt ausklingen!