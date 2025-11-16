TSV Sportschau

Die Sportschau der Turnabteilung ist das Highlight unseres Jahreskalenders. Von Eltern-Kind-Turnen bis zum TSV Showteam zeigen die Weikersheimer Gruppen mit Ihren Vorführungen ihr Können.

Zu unserer traditionellen Sportschau, die alle 2 Jahre stattfindet, laden wir alle sport- und turnbegeisterten Zuschauer herzlich ein. Unsere Sportschau steht jährlich unter einem Motto, unter welchem sich die einzelnen Gruppen ihre Vorführungen ausdenken. Ergänzt wird das Programm in der Regel von einer externen Gruppe. Vorab können sich die Zuschauer bei Kaffee und Kuchen im Anbau der Turnhalle einstimmen, bevor die sich auf eine rund 2,5-stündige Show freuen dürfen.