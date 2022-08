TSV Tanzcafé

Tanzbegeisterte dürfen sich freuen: Von Mai bis September findet am ersten Sonntag des Monats wieder das beliebte Tanzcafé des TSV Rothenburg im Wildbad statt.

Die Musik ist so gewählt, dass sich nahezu alle Altersgruppen angesprochen fühlen und das Tanzbein schwingen können: Von Discofox bis Tango, von Walzer bis Bachata ist alles dabei! Was zählt ist aber nicht die Leistung auf der Tanzfläche, sondern die Freude an der Bewegung und der Begegnung mit anderen Menschen.

Und das Ganze bei Kaffee, Tee und Kuchen im wunderbaren Pavillon des Wildbads. Bei Regen fällt die Veranstaltung leider “ins Wasser”.

Bitte melden Sie sich direkt beim Tanzsportverein unter info@tsa-rothenburg.de oder 0175.2020363 für die Veranstaltung an.