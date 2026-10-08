TTW OPEN STAGE

Es heißt wieder Bühne frei für alle Talente der darstellenden Künste und der Musik.

Die Open Stage ist eine Experimentierbühne für Profis und Nachwuchstalente der verschiedensten Tanzformen – von Ballettfusion über Zeitgenössischen Tanz bis hin zu Tanztheater und Performance, ebenso wie Theater, Gesang und Zauberei. Menschen unterschiedlichster Kulturen können diese Plattform nutzen. Ob Tanz mit Gummistiefeln oder Stöckelschuhen, Kastagnettenspiel oder Djembeklänge, orientalische oder hawaiianische Tänze, afrikanische oder indische Gesänge, Pop oder Rap, Clowns-, Figuren- oder Improtheater – alles ist möglich!

Die TTW bietet regelmäßige Auftrittsmöglichkeiten für alle Levels und ermöglicht so Bühnenerfahrung, Austausch, Vernetzung, Inspiration, Unterhaltung, sowie Einblicke in die Bereiche der TTW, einen Experimentierraum und eine Plattform für Künstler*innen aus aller Welt. Das Publikum erwartet ein vielseitiger, spannender und abwechslungsreicher Abend.