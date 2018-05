Tübinger Kahngesänge: Neckar-Menagerie auf dem Stocherkahn

"Neckar-Menagerie" ist eine heitere musikalische Tierschau über alles, was am Neckar so kreucht, fleucht & schwimmt, dargeboten auf dem Stocherkahn.

Texte und Lieder von Brahms, Schubert, Schumann, Mahler, Humperdinck u.a. erzählen von Schwänen und Fischen, Nachtigallen, Tauben und Schwalben, Hunden und Flöhen, Mäusen und Katzen, z.B. vom Kater „Hiddigeigei“ der Tübinger Komponistin Josephine Lang.

Auch die Menschen, die ihr Leben am Wasser, am Fluss verbringen, spielen eine Rolle in diesem Konzert, wie der Tübinger „Wassermann“, vertont von Robert Schumann und "Der Fischer" von Franz Schubert.

Bei einem Glas Sekt genießen die Gäste die Fahrt ins Grüne, ins Offene, verbunden mit dem Blick auf Tübingens berühmte Altstadt.

Karin Hoffmann, Mezzosopran; Herwig Rutt, Piano