TUDU Sommeratelier 2018

Mit dem TUDU Sommeratelier hat die Volkshochschule Unteres Remstal in Zusammenarbeit mit der Musikschule Unteres Remstal und der Kunstschule Unteres Remstal ein buntes, kreatives Programm entwickelt.

Die Teilnehmer sollen dazu angestiftet werden aus dem Alltag auszusteigen und etwas (für sich) selbst zu tun. Das kreative Spektrum reicht dabei von der Gestaltung von Skulpturen, Bildern, Fotografien und Texten bis zu Musik, Gesang und Tanz.

Herausragende Künstlerinnen und Künstler vermitteln wertvolle Impulse und fundierte Kenntnisse.

Alle Informationen zum TUDU-Sommeratelier finden Interessierte in der Broschüre, die schon jetzt online auf www.vhs-unteres-remstal.de durchgeblättert werden kann.

Die gedruckte Version liegt ab Mitte April an den bekannten Auslagestellen und in den vhs-Geschäftsstellen in Waiblingen, Fellbach, Weinstadt, Kernen und Korb aus.