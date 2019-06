Tübinger Buchfest: Meet the Author: Moritz Hildt

Lesung & Live Musik mit Moritz Hildt und dem Barrelhouse Blues Duo. Frank Baumann ist zweiundvierzig Jahre alt und sicher, das große Los gezogen zu haben, als er seine Frau zu ihrem einjährigen Forschungsaufenthalt nach New Orleans begleitet. Doch im Verlauf von drei Tagen, an deren Ende Mardi Gras steht, der Höhepunkt des Karnevals, erfährt Baumanns Welt tiefschürfende Risse, die sein Leben bis auf die Grundfesten in Frage stellen – aber womöglich auch die Chance auf etwas Neues aufbrechen lassen. Ein Roman über die Frage, worin das eigentliche Leben besteht, über die Sehnsucht danach, dass die Dinge und das eigene Handeln eine Bedeutung haben – und über eine Stadt, in der Dinge möglich werden, die sonst nirgendwo möglich sind.

Moritz Hildt studierte Philosophie und Amerikanische Literatur in Freiburg und Tübingen. Nach mehreren Aufenthalten in New Orleans und dem US-amerikanischen Süden lebt, schreibt und arbeitet er gegenwärtig in Tübingen. Sein Debutroman Nach der Parade erschien im März2019 im duotincta-Verlag, Berlin.

Für die passende musikalisch-atmosphärische Umrahmung der Lesung sorgt das Barrelhouse Blues Duo aus Tübingen.

• In deutscher und englischer Sprache

• Ort: Innenhof Bürgerheim (bei Regen: Kino Löwen)

• Eintritt: 12 €, mit Bücherfest-Bändel (20 €/ 10 €) und d.a.i.-Mitglieder 5 €