Werke von Vaclovas Augustinas (Hymne à Saint Martin), Felix Mendelssohn (Warum toben die Heiden), Wolfram Buchenberg (Als vil in gote, als vil in vride), Margrit Schenker (Geschichten), Nana Forte (Libera me), Arnold Schönberg (Friede auf Erden); Leitung: Florian Benfer